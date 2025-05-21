Мэрия Бишкека планирует реализовать два проекта совместно с ЕАБР. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Первый предполагает создание системы комплексного экологического мониторинга воздуха в городе на базе цифрового платформенного решения, направленной на решение проблемы с загрязнением атмосферного воздуха. Властям столицы хотят предоставить инструмент для контроля ключевых источников выбросов в Бишкеке и дать возможность оценивать доли вклада предприятий и естественных фоновых источников в общий уровень загрязнения атмосферы.

Второй проект направлен на развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем мониторинга, управление и моделирование транспортными потоками в городе. Его реализация позволит повысить эффективность управления транспортными потоками, обосновать инвестиционные решения в сфере транспорта, оптимизировать маршрутную сеть общественного транспорта, а также улучшить экологическую ситуацию и мобильность граждан.

Проекты обсудили мэр Айбек Джунушалиев и зампредседателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в целях повышения качества жизни гостей и горожан.