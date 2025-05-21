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Общество

В Бишкеке появится ресурсный центр поддержки матерей

В Бишкеке откроют ресурсный центр поддержки матерей «Эне үйү» («Дом мамы»). Об этом сообщают организаторы.

По их данным, инициатива направлена на социальную поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Центр создан с целью профилактики социального сиротства, оказания комплексной помощи матерям с новорожденными детьми, поддержки женщин в восстановлении их прав и самостоятельности.

В рамках работы центра женщины смогут получить:

  • временное безопасное проживание (до шести месяцев),
  • психологическую и юридическую помощь,
  • поддержку в восстановлении документов,
  • содействие в трудоустройстве и социальной адаптации.

По данным различных исследований, отсутствие своевременной поддержки в критические периоды материнства нередко приводит к разрушению семейных связей и росту числа отказов от новорожденных. Центр «Эне үйү» станет модельной площадкой, направленной на раннюю профилактику кризисных ситуаций в семье и развитие системной помощи женщинам.

Учреждение рассчитано на восемь койко-мест. Основная категория получательниц услуг: мамы с новорожденными, у которых есть риск отказа от ребенка.

Учреждение создается при поддержке международного частного фонда Mothers Home International Foundation (MHIF).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329804/
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