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Общество

Эвакуированное за неправильную парковку авто теперь можно отследить онлайн

В приложении «Мой город» появилась возможность определить онлайн эвакуированное авто. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в приложение внедрена новая функция, позволяющая пользователям в режиме реального времени отслеживать информацию об эвакуированном автотранспорте, припаркованном в неположенных местах.

«Теперь жители города могут оперативно узнать о местоположении своего транспортного средства, а также получить контактную информацию службы эвакуации. Нововведение направлено на повышение прозрачности работы городских служб и улучшение взаимодействия между гражданами и муниципальными органами», — говорится в сообщении.

Как это работает

В разделе «Услуги» реализован функциональный модуль «Эвакуатор», где пользователи могут ввести государственный регистрационный номер своего автомобиля. В случае эвакуации приложение отобразит его текущее местоположение на карте с указанием адреса специализированной стоянки.

Обновление доступно в версиях приложения для iOS и Android. Рекомендуется установить последнюю версию «Мой город», чтобы воспользоваться новой функцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329778/
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