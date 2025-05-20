Эвакуированное за неправильную парковку авто теперь можно отследить онлайн

В приложении «Мой город» появилась возможность определить онлайн эвакуированное авто. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в приложение внедрена новая функция, позволяющая пользователям в режиме реального времени отслеживать информацию об эвакуированном автотранспорте, припаркованном в неположенных местах.

«Теперь жители города могут оперативно узнать о местоположении своего транспортного средства, а также получить контактную информацию службы эвакуации. Нововведение направлено на повышение прозрачности работы городских служб и улучшение взаимодействия между гражданами и муниципальными органами», — говорится в сообщении.

Как это работает

В разделе «Услуги» реализован функциональный модуль «Эвакуатор», где пользователи могут ввести государственный регистрационный номер своего автомобиля. В случае эвакуации приложение отобразит его текущее местоположение на карте с указанием адреса специализированной стоянки.

Обновление доступно в версиях приложения для iOS и Android. Рекомендуется установить последнюю версию «Мой город», чтобы воспользоваться новой функцией.