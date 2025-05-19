Международный аэропорт «Манас» сменит IATA-код

С 9 августа 2025 года международный аэропорт «Манас» официально изменит свой трехбуквенный код IATA — с FRU на BSZ. Об этом сообщило Государственное агентство гражданской авиации при кабмине.

Решение принято в соответствии с резолюцией №763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулирует процедуру смены кодов в глобальной авиационной системе. Смена вступит в силу спустя 90 дней после получения официального уведомления от IATA, направленного 9 мая 2025 года.

Коды IATA используются во всем мире для идентификации аэропортов в авиабилетах, багажных бирках и информационных системах. Замена кода требует технической и организационной подготовки от всех участников авиационной отрасли.

По данным агентства, совместно с аэропортом и международными партнерами уже начаты мероприятия по обеспечению плавного перехода на новый код BSZ.