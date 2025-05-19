10:14
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Общество

Международный аэропорт «Манас» сменит IATA-код

С 9 августа 2025 года международный аэропорт «Манас» официально изменит свой трехбуквенный код IATA — с FRU на BSZ. Об этом сообщило Государственное агентство гражданской авиации при кабмине.

Решение принято в соответствии с резолюцией №763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулирует процедуру смены кодов в глобальной авиационной системе. Смена вступит в силу спустя 90 дней после получения официального уведомления от IATA, направленного 9 мая 2025 года.

Коды IATA используются во всем мире для идентификации аэропортов в авиабилетах, багажных бирках и информационных системах. Замена кода требует технической и организационной подготовки от всех участников авиационной отрасли.

По данным агентства, совместно с аэропортом и международными партнерами уже начаты мероприятия по обеспечению плавного перехода на новый код BSZ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329506/
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Страшное ДТП произошло на трассе Бишкек — аэропорт «Манас»
В аэропорту Бишкека трое суток держат женщину с больным ребенком
Низкобюджетная авиакомпания AnadoluJet запустила рейс Бишкек — Стамбул
Регулярное авиасообщение между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновят 23 марта
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и перрона проведут в аэропорту «Манас»
Экотакси на электромобилях запускают в аэропортах Кыргызстана
В международном аэропорту «Манас» начнется масштабная реконструкция
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сменило название
В ОАО «МАМ» хотят привлекать новые авиакомпании в аэропорт «Каракол»
Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в ЖК руководство «Манаса»
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Трудовые мигранты из&nbsp;Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в&nbsp;РФ Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ
Бизнес
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
19 мая, понедельник
10:09
Уголовные дела Сапара Исакова — Верховный суд отправил их на пересмотр Уголовные дела Сапара Исакова — Верховный суд отправил...
10:01
В Кыргызстане пожилые граждане составляют 5,7 процента населения
10:00
Разделение Министерства образования КР: шаг вперед или новые проблемы и риски?
09:45
Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии
09:35
Международный аэропорт «Манас» сменит IATA-код