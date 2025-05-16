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Общество

В школах Бишкека не хватает психологов и сотрудников ИДН

В школах Бишкека не хватает психологов и инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам сообщила директор столичного департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, в семи школах есть вакансии сотрудников ИДН, в эти общеобразовательные организации приходят инспекторы из ближайших школ.

«В 87 школах у сотрудников ИДН есть свои кабинеты, а в 33 школах из-за нехватки помещений инспекторы по делам несовершеннолетних сидят в одном кабинете с заместителем директора по воспитательной части, соцпедагогом и психологом. В шести школах нет штатной единицы ИДН, но с ГУВД Бишкека идут переговоры о решении проблемы к новому учебному году. Кроме того, решается вопрос по предоставлению 33 инспекторам отдельного кабинета», — сказала Рахат Мусаева.

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Она добавила, что в 16 столичных школах нет штатных психологов из-за отсутствия желающих работать.

«К новому учебному году постараемся решить и эту проблему при содействии высших учебных заведений. В рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединили часть школ, в которых не предусмотрены психологи, поэтому с апреля в 18 школах внедрена эта штатная единица», — отметила Рахат Мусаева.

По ее словам, в 93 школах благодаря цифровизации ученики и родители могут анонимно обращаться в школу по QR-коду. «Обращения записывают в журнал и проводится работа. В школах есть традиционные ящики доверия, но поскольку они проверялись не очень оперативно, перешли на цифровой вариант», — заметила глава департамента.

После АТР в Бишкеке насчитывается 120 школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329300/
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