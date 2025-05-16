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Общество

ГУ «Кызмат» дало разъяснения относительно получения кыргызского гражданства

Государственное учреждение «Кызмат» распространило заявление в связи с появлением в социальных сетях информации о возможности получения гражданства Кыргызстана и оформления паспортов в ускоренном порядке через третьих лиц.

В ведомстве напомнили, что прием в гражданство КР осуществляется исключительно в рамках Закона «О гражданстве Кыргызской Республики» и только через ЦОН при личном обращении заявителя.

Также отмечается, что все документы подаются лично с предоставлением полного перечня необходимых сведений, они проходят обязательную проверку в компетентных органах.

«Лица, предлагающие «содействие» в оформлении гражданства или паспортов, не имеют отношения к государственным органам и вводят граждан в заблуждение. Факты противоправных действий, связанных с обещаниями оформления гражданства за вознаграждение, рассматриваются как мошенничество и передаются в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГУ «Кызмат».

Ведомство рекомендует не пользоваться услугами посредников и не передавать личные данные третьим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329289/
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