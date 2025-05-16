Тонем в мусоре: активист показал, как уничтожают природу под Бишкеком

Бишкек — зеленый город или столица отходов? Активист Иличбек Жукен уулу опубликовал тревожные кадры с горы Таштар-Ата — популярного места отдыха неподалеку от столицы. На видео целые горы мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры и остатки еды, беспорядочно разбросанные в живописной природной зоне.

Экология — это будущее. Но мы все еще живем сегодняшним удобством. Выпиваем напиток за 70 сомов и оставляем за собой пластиковую бутылку, которая будет разлагаться столетиями. Это безответственно. Иличбек Жукен уулу



По словам активиста, подобные действия становятся все более массовыми, а равнодушие превращается в норму. Он призывает к срочным мерам:

запретить продажу пластиковых пакетов и посуды;

обязать использовать упаковку, пригодную для переработки;

ввести основы экологической культуры в школьную программу.

«Если мы не начнем действовать сегодня, завтра уже будет поздно. Мы сами разрушаем природу, которая дана нам в дар», — подчеркнул он.