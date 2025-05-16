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Общество

Тонем в мусоре: активист показал, как уничтожают природу под Бишкеком

Бишкек — зеленый город или столица отходов? Активист Иличбек Жукен уулу опубликовал тревожные кадры с горы Таштар-Ата — популярного места отдыха неподалеку от столицы. На видео целые горы мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры и остатки еды, беспорядочно разбросанные в живописной природной зоне.

Экология — это будущее. Но мы все еще живем сегодняшним удобством. Выпиваем напиток за 70 сомов и оставляем за собой пластиковую бутылку, которая будет разлагаться столетиями. Это безответственно.

Иличбек Жукен уулу

По словам активиста, подобные действия становятся все более массовыми, а равнодушие превращается в норму. Он призывает к срочным мерам:

  • запретить продажу пластиковых пакетов и посуды;
  • обязать использовать упаковку, пригодную для переработки;
  • ввести основы экологической культуры в школьную программу.

«Если мы не начнем действовать сегодня, завтра уже будет поздно. Мы сами разрушаем природу, которая дана нам в дар», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329288/
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