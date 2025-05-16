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Общество

В Бишкеке вскрыта массовая фиктивная регистрация детей для поступления в школы

Мэрия Бишкека раскрыла факты массовой фиктивной регистрации детей в квартирах с целью незаконного получения мест в популярных школах столицы. Более 20 детей числятся по одному адресу — на самом деле там никто не живет. Такие махинации грозят серьезными последствиями для нарушителей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подобная практика нарушает принципы равного доступа к образованию и ущемляет права других законных жителей. Все факты передали в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер согласно законодательству Кыргызской Республики.

В соответствии с установленным порядком:

  • детей, не проживающих по месту регистрации, отчислят из школ и направят на обучение по месту фактического проживания в пределах соответствующего микроучастка;

  • органы социальной защиты проверят условия проживания детей, зарегистрированных в чужих квартирах;

  • службы ЖКХ выставят счета на оплату коммунальных услуг, исходя из общего количества зарегистрированных жильцов.

Мэрия настоятельно призывает воздержаться от подобных мошеннических схем, подделки документов и фиктивной регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329286/
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