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Общество

С начала года более 12 тысяч иностранцев получили разрешение на работу в КР

По состоянию на 30 апреля 2025 года 12 тысячам 232 иностранным специалистам выдано единое разрешение сроком на 60 дней. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Арлен Алиясов.

По его словам, установленная квота на 2025 год составляет 25 тысяч человек. Для сравнения, в 2024-м разрешение на работу получили 17 тысяч 989 иностранных граждан.

Завотделом напомнил, что с 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменен. По его словам, теперь все документы подаются через портал evisa.e-gov.kg по принципу «единого окна».

И в случае соответствия всех документов, предоставленных работодателем в электронном виде, иностранный гражданин получает разрешение теперь уже не стороны межведомственной комиссии, а  консульского департамента МИД КР.

Среди желающих работать в Кыргызстане есть представители 45 стран со всего мира.

По данным статистики, разрешения на работу в Кыргызстане с начала года получили:

  • КНР — 2 844 человека
  • Бангладеш — 2 573 человека
  • Пакистан — 1 489 человек
  • Турция — 314 человек
  • Индия — 214 человек
  • Узбекистан — 122 человека
  • Филиппины — 17 человек
  • Туркменистан — 14 человек
  • США — 13 человек
  • Корея — 40 человек
  • Вьетнам — 35 человек
  • Непал — 4 человека
  • Представители других стран — 4 553 человека

Итого: 12 232 иностранных гражданина получили разрешения.

Арлен Алиясов добавил, что количество выданных Единых разрешений (на срок 360 дней) составляет — 6 тысяч 386 человек.

На вопрос о том, кто может привозить в страну иностранцев для работы, представитель Минтруда отметил, что это может быть любое физическое или юридическое лицо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329279/
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