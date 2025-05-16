С начала года более 12 тысяч иностранцев получили разрешение на работу в КР

По состоянию на 30 апреля 2025 года 12 тысячам 232 иностранным специалистам выдано единое разрешение сроком на 60 дней. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Арлен Алиясов.

По его словам, установленная квота на 2025 год составляет 25 тысяч человек. Для сравнения, в 2024-м разрешение на работу получили 17 тысяч 989 иностранных граждан.

Завотделом напомнил, что с 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменен. По его словам, теперь все документы подаются через портал evisa.e-gov.kg по принципу «единого окна».

И в случае соответствия всех документов, предоставленных работодателем в электронном виде, иностранный гражданин получает разрешение теперь уже не стороны межведомственной комиссии, а консульского департамента МИД КР.

Среди желающих работать в Кыргызстане есть представители 45 стран со всего мира.

По данным статистики, разрешения на работу в Кыргызстане с начала года получили: КНР — 2 844 человека

Бангладеш — 2 573 человека

Пакистан — 1 489 человек

Турция — 314 человек

Индия — 214 человек

Узбекистан — 122 человека

Филиппины — 17 человек

Туркменистан — 14 человек

США — 13 человек

Корея — 40 человек

Вьетнам — 35 человек

Непал — 4 человека

Представители других стран — 4 553 человека Итого: 12 232 иностранных гражданина получили разрешения.

Арлен Алиясов добавил, что количество выданных Единых разрешений (на срок 360 дней) составляет — 6 тысяч 386 человек.

На вопрос о том, кто может привозить в страну иностранцев для работы, представитель Минтруда отметил, что это может быть любое физическое или юридическое лицо.