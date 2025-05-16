С начала года более 12 тысяч иностранцев получили разрешение на работу в КР

По состоянию на 30 апреля 2025 года 12 тысячам 232 иностранным специалистам выдано единое разрешение сроком на 60 дней. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Арлен Алиясов.
По его словам, установленная квота на 2025 год составляет 25 тысяч человек. Для сравнения, в 2024-м разрешение на работу получили 17 тысяч 989 иностранных граждан.
Завотделом напомнил, что с 1 января 2025 года процесс получения разрешений для иностранных граждан изменен. По его словам, теперь все документы подаются через портал evisa.e-gov.kg по принципу «единого окна».
И в случае соответствия всех документов, предоставленных работодателем в электронном виде, иностранный гражданин получает разрешение теперь уже не стороны межведомственной комиссии, а консульского департамента МИД КР.
Среди желающих работать в Кыргызстане есть представители 45 стран со всего мира.
По данным статистики, разрешения на работу в Кыргызстане с начала года получили:
- КНР — 2 844 человека
- Бангладеш — 2 573 человека
- Пакистан — 1 489 человек
- Турция — 314 человек
- Индия — 214 человек
- Узбекистан — 122 человека
- Филиппины — 17 человек
- Туркменистан — 14 человек
- США — 13 человек
- Корея — 40 человек
- Вьетнам — 35 человек
- Непал — 4 человека
- Представители других стран — 4 553 человека
Итого: 12 232 иностранных гражданина получили разрешения.
Арлен Алиясов добавил, что количество выданных Единых разрешений (на срок 360 дней) составляет — 6 тысяч 386 человек.
На вопрос о том, кто может привозить в страну иностранцев для работы, представитель Минтруда отметил, что это может быть любое физическое или юридическое лицо.