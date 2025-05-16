Временное регулирование цен на коронарные стенты вводит кабмин Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана утвердил временные правила по контролю и регулированию цен на коронарные стенты и сопутствующие расходные материалы. Это решение направлено на повышение доступности важнейших медицинских изделий для пациентов с сердечными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно постановлению, компании, занимающиеся реализацией коронарных стентов, обязаны в течение 10 рабочих дней подать в уполномоченный орган заявки с ценами на продукцию.

В случае несвоевременной подачи заявок цены государство установит самостоятельно. кабинет министров КР

Предусмотрена ответственность за нарушение новых требований.

Действие постановления начнется спустя 15 дней после официального опубликования и продлится до 31 декабря 2025 года. Контроль за исполнением возложен на специальное подразделение при администрации президента.

Эти меры, по мнению кабмина, помогут сделать лечение сердечных заболеваний более доступным для всех граждан.