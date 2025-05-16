11:17
USD 87.45
EUR 98.04
RUB 1.09
Общество

Мост в селе Новопокровка будет восстановлен в ближайшие дни

Работы по восстановлению моста через Большой Чуйский канал на автодороге Новопокровка — Сары-Жон находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, 3 мая около 17.00 одна из полос моста пришла в негодность и маршрут был временно приостановлен.

«Восстановление началось немедленно, и сначала были проведены исследовательские работы. Затем поврежденная часть моста была отремонтирована, а конструкция усилена. Открытие маршрута планируется в течение двух-трех дней (с высыханием бетона). Маршрут предназначен только для легковых автомобилей. После завершения проекта нового моста и строительных работ будет разрешен проезд грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы осуществляются дорожно-эксплуатационным предприятием № 43 ГП «Кыргызавтожол-Север» при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Министерство сообщает, что все дорожно-ремонтные работы идут по установленному графику, принимаются все меры для дальнейшего ускорения темпов работ с учетом мнения населения. А также призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам.

пресс-службы Минтранса
Фото пресс-службы Минтранса. Мост

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329272/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Почему не могут реконструировать мосты в Бишкеке, рассказал специалист
Обрушение моста в Новопокровке: техническую экспертизу назначил Минтранс
В селе Новопокровка частично обрушился автомобильный мост
Тендер на строительство двух мостов в Бишкеке объявили уже в пятый раз
В центре Чолпон-Аты идет укладка асфальта
Подписан контракт на реконструкцию 75 километров автодороги Барскоон — Каракол
Началась реконструкция дороги Суусамыр — Талас — Тараз
Восстановлен проезд на автодороге Мырзаке — Кара-Шоро
Мост вместо поминок. В Ала-Буке мужчина соединил два села в память об отце
Ведутся работы по расчистке последствий камнепада на автодороге север — юг
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
16 мая, пятница
11:16
За 4 месяца 12 тысяч 232 иностранца получили разрешение на работу в Кыргызстане За 4 месяца 12 тысяч 232 иностранца получили разрешение...
11:12
Ош стал участником программы ЕБРР «Зеленые города» и получит кредиты
11:07
Изменен график работы мини-ЦОНа на улице Садырбаева
11:02
Временное регулирование цен на коронарные стенты вводит кабмин Кыргызстана
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 мая