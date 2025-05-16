Мост в селе Новопокровка будет восстановлен в ближайшие дни

Работы по восстановлению моста через Большой Чуйский канал на автодороге Новопокровка — Сары-Жон находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, 3 мая около 17.00 одна из полос моста пришла в негодность и маршрут был временно приостановлен.

«Восстановление началось немедленно, и сначала были проведены исследовательские работы. Затем поврежденная часть моста была отремонтирована, а конструкция усилена. Открытие маршрута планируется в течение двух-трех дней (с высыханием бетона). Маршрут предназначен только для легковых автомобилей. После завершения проекта нового моста и строительных работ будет разрешен проезд грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы осуществляются дорожно-эксплуатационным предприятием № 43 ГП «Кыргызавтожол-Север» при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Министерство сообщает, что все дорожно-ремонтные работы идут по установленному графику, принимаются все меры для дальнейшего ускорения темпов работ с учетом мнения населения. А также призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам.