Онкопрепараты начнут поступать с июля, обещает Кыргызфармация

Препараты для онкологических больных начнут поступать с июля. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызфармация».

Отметим, что в соцсетях появились жалобы на нехватку онкопрепаратов.

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По данным ГП, согласно приказу Минздрава № 156 от 19 февраля 2025 года, утвержден перечень и объемы лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих централизованной закупке за счет государственных средств для Национального центра онкологии и гематологии.

После поступления приказа специалисты приступили к процедурам по закупке. В среднем процесс централизованной закупки занимает до шести месяцев и включает:

анализ и мониторинг рынка;

направление запросов производителям, в том числе зарубежным;

проведение процедур отбора и заключение договоров;

доставку и размещение препаратов в карантинной зоне;

отбор проб и лабораторный анализ в центральной клинико-аналитической лаборатории департамента лекарственных средств.

Уточняется, что ГП «Кыргызфармация» не может осуществлять закупки заранее «про запас» и хранить препараты на складах без утвержденного приказа. Все закупается четко в рамках предоставленной и утвержденной заявки.

«Несвоевременная подача заявок со стороны отдельных учреждений может повлиять на сроки поставок, привести к задержкам. В таких случаях ответственность лежит на руководстве соответствующих организаций», — добавили в ГП.