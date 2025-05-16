12:00
USD 87.45
EUR 98.04
RUB 1.09
Общество

Онкопрепараты начнут поступать с июля, обещает Кыргызфармация

Препараты для онкологических больных начнут поступать с июля. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызфармация».

Отметим, что в соцсетях появились жалобы на нехватку онкопрепаратов.

Читайте по теме
Почему «Кыргызфармация» не успевает вовремя поставить лекарства в больницы

По данным ГП, согласно приказу Минздрава № 156 от 19 февраля 2025 года, утвержден перечень и объемы лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих централизованной закупке за счет государственных средств для Национального центра онкологии и гематологии.

После поступления приказа специалисты приступили к процедурам по закупке. В среднем процесс централизованной закупки занимает до шести месяцев и включает:

  • анализ и мониторинг рынка;
  • направление запросов производителям, в том числе зарубежным;
  • проведение процедур отбора и заключение договоров;
  • доставку и размещение препаратов в карантинной зоне;
  • отбор проб и лабораторный анализ в центральной клинико-аналитической лаборатории департамента лекарственных средств.

Уточняется, что ГП «Кыргызфармация» не может осуществлять закупки заранее «про запас» и хранить препараты на складах без утвержденного приказа. Все закупается четко в рамках предоставленной и утвержденной заявки.

«Несвоевременная подача заявок со стороны отдельных учреждений может повлиять на сроки поставок, привести к задержкам. В таких случаях ответственность лежит на руководстве соответствующих организаций», — добавили в ГП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329271/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Наццентр онкологии с 12 мая начнет бесплатный прием в Джалал-Абадской области
С мая команда детских онкологов начнет выезды в регионы Кыргызстана
ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
Аутсорсинг госфункций. Лечить онкобольных смогут и частные клиники
Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Ошскому межобластному центру онкологии нужно новое здание — замглавы Минздрава
Более 50 процентов онкобольных идут к целителям, к медикам обращаются поздно
В ГП «Кыргызфармация» назначен новый руководитель
Первый отечественный препарат для лечения онкологии зарегистрируют в Казахстане
Оригиналы или дженерики? Что будут закупать для пациентов в Кыргызстане
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
16 мая, пятница
12:00
Реабилитация жертв репрессий в Кыргызстане: почему процесс притормозили Реабилитация жертв репрессий в Кыргызстане: почему проц...
11:49
ГУ «Кызмат» дало разъяснения относительно получения кыргызского гражданства
11:47
Тонем в мусоре: активист показал, как уничтожают природу под Бишкеком
11:43
О трудностях с легализацией граждан Кыргызстана в РФ рассказали в Госдуме
11:33
Более 92 миллионов сомов выделят на ремонт корпуса Центра крови в Бишкеке