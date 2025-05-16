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Общество

Единые требования к выдаваемым в Кыргызстане госномерам инициируют чиновники

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава инициирует единые требования к выдаваемым государственным регистрационным номерным знакам. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Как пояснили в ведомстве, цель документа — исключение коррупционных проявлений, повышение прозрачности, а также оптимизация и унификация процессов выдачи госномеров на территории республики.

«Задачей является повышение уровня правовой определенности и правоприменительной практики, исключение возможности коррупционных злоупотреблений, обеспечение соответствия регистрационных номерных знаков стандарту КМС 1090:2023 и упорядочение процессов выдачи, замены и утилизации регистрационных номерных знаков», — отмечается в справке-обосновании.

Разработчики также добавили, что на сегодняшний день сохраняется практика эксплуатации государственных регистрационных номерных знаков, изготовленных по устаревшим стандартам, не соответствующим действующим требованиям изображений государственной символики.

Кроме того, в отсутствие четкого правового регулирования допускается повторное использование или незаконный оборот номерных знаков, что создает риски коррупционных злоупотреблений и нарушений законодательства.

Предлагается установить единый подход к выдаче и использованию регистрационных номерных знаков транспортных средств в КР, а также устранить правовые пробелы в части повторного использования аннулированных госномеров, чтобы снизить коррупционные риски, связанные с оборотом государственных регистрационных номерных знаков с особыми комбинациями цифр и/или букв.

Также проектом предлагается установить нулевую ставку сбора для транспортных средств, конфискованных по вступившим в силу решениям суда или переданных в пользу государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329258/
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