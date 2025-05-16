Ош стал участником программы ЕБРР «Зеленые города» и получит кредиты

Ош стал участником программы Европейского банка реконструкции и развития «Зеленые города». Проект направлен на решение климатических и экологических задач за счет инвестиций в устойчивую городскую инфраструктуру, проинформировали в ЕБРР.

Фото пресс-службы ЕБРР

Отмечается, что одним из ключевых направлений станет модернизация водоочистных сооружений муниципального предприятия «Ошводоканал». На эти цели городу предоставят кредит на сумму до 4 миллионов евро.

Она позволит увеличить суточную производительность очистных сооружений на 40 тысяч кубометров.

Также будет выделен кредит еще на 4 миллиона евро — от Европейского инвестиционного банка, и инвестиционные гранты в размере 1,3 миллиона евро от Зеленого климатического фонда и 3 миллиона евро от Европейского союза. Средства предназначены на закупку необходимого оборудования, выполнение строительных и пусконаладочных работ, а также проектирование.