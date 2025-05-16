О трудностях с легализацией граждан Кыргызстана в РФ рассказали в Госдуме

Легализация в России граждан Кыргызстана, включенных в реестр контролируемых лиц, сталкивается с трудностями. Об этом в Москве на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием и Жогорку Кенешем сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Бакыт Дарманкул уулу.

Фото пресс-службы Госдумы РФ

«В реестр контролируемых лиц на май 2025 года уже включено 593 тысячи иностранцев, включая 74 тысячи граждан КР. Из них на сегодня легализовано около 4 тысяч граждан», — сказал он и отметил, что трудности возникают, «так как работодатель отказывается заключать с ними гражданско-правовые договоры и собственники жилья отказываются их регистрировать».

Кроме того, по словам Бакыта Дарманкул уулу, на фоне большого потока иностранцев, желающих пройти процедуру легализации, отмечается низкая пропускная способность российских учреждений, занимающихся вопросами миграции. Наибольшие проблемы возникают в Москве и в Подмосковье.

Чиновник считает необходимым увеличить с 90 до 180 суток срок пребывания в РФ для кыргызстанцев, прибывающих с целью получения медицинских услуг.

Напомним, с 5 февраля в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории государства.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, проводить банковские операции, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.