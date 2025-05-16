Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ

Число трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России значительно сократилось. Это следствие ужесточения миграционной политики РФ, сообщает Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на данные Всемирного банка.

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Отмечается, что подобная тенденция больше всего беспокоит такие государства, как Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, где объем денежных переводов от мигрантов составляет значительную долю ВВП. Большинство граждан этих стран стало искать подработку в Великобритании, Южной Корее, государствах Персидского залива и Евросоюза.

В настоящий момент, несмотря на сокращение миграционного потока, поступление денежных переводов в Центральную Азию остается стабильным и даже демонстрирует тенденцию к увеличению. Только за прошлый год в Таджикистан поступило $5,8 миллиарда, а в Кыргызстан — $2,9 миллиарда.