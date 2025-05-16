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Общество

Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ

Число трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России значительно сократилось. Это следствие ужесточения миграционной политики РФ, сообщает Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на данные Всемирного банка.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что подобная тенденция больше всего беспокоит такие государства, как Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, где объем денежных переводов от мигрантов составляет значительную долю ВВП. Большинство граждан этих стран стало искать подработку в Великобритании, Южной Корее, государствах Персидского залива и Евросоюза.

В настоящий момент, несмотря на сокращение миграционного потока, поступление денежных переводов в Центральную Азию остается стабильным и даже демонстрирует тенденцию к увеличению. Только за прошлый год в Таджикистан поступило $5,8 миллиарда, а в Кыргызстан — $2,9 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329245/
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