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Общество

Три отдела по регистрации транспорта в Бишкеке будут работать до часу ночи

В связи с высоким потоком посетителей Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава продлевает режим работы трех территориальных отделов в столице. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По ее данным, с 14 мая прием граждан в следующих отделениях будет осуществляться до 01:00:

  • Бишкекский городской отдел — улица Чохана Валиханова (ТРЦ «Аю Гранд»);

  • Аламединский отдел — улица Элебесова, 206;

  • Межрегиональный отдел — село Военно-Антоновка (авторынок «Риом-Авто»).

В ведомстве подчеркнули, что эта мера направлена на обеспечение доступности госуслуг в условиях увеличенной нагрузки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329213/
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