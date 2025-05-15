Три отдела по регистрации транспорта в Бишкеке будут работать до часу ночи

В связи с высоким потоком посетителей Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава продлевает режим работы трех территориальных отделов в столице. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По ее данным, с 14 мая прием граждан в следующих отделениях будет осуществляться до 01:00:

Бишкекский городской отдел — улица Чохана Валиханова (ТРЦ «Аю Гранд»);

Аламединский отдел — улица Элебесова, 206;

Межрегиональный отдел — село Военно-Антоновка (авторынок «Риом-Авто»).

В ведомстве подчеркнули, что эта мера направлена на обеспечение доступности госуслуг в условиях увеличенной нагрузки.