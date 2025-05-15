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Общество

Для оснащения озерных гидрологических постов в КР закупят приборы

Гидрометеорологическая служба при МЧС КР объявила тендер на приобретение приборов и оборудования для оснащения озерных гидрологических постов. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на оборудование планируется выделить 11 миллионов 585 тысяч 570 сомов.

Поставщики могут подать предложения до 20 мая.

Согласно Национальной водной стратегии Кыргызской Республики до 2040 года, система мониторинга Кыргызгидромета до 1992 года состояла из 148 гидрологических постов на реках, 7 — на озерах и водохранилищах.

Сейчас действуют 78 гидрологических постов на реках; 5 озерных постов; 4 — на озере Иссык-Куль и 1 на Кировском водохранилище. Из 78 гидрологических постов на реках 8 (10 процентов) требуют полного восстановления; постовые сооружения и устройства 20 гидрометрических постов (26 процентов) находятся в аварийном состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329200/
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