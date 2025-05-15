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Общество

В Кочкоре почти достроен крупнейший в регионе торгово-логистический комплекс

В селе Жаны-Жол Кочкорского района Нарынской области завершается строительство торгово-логистического комплекса, который станет крупнейшим региональным хабом для реализации сельхозпродукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев.

По его словам, реализация таких проектов в регионах позволит не только наладить удобную систему сбыта продукции фермеров, но и послужит импульсом для развития местной экономики.

«Комплекс охватывает 11,82 гектара и будет включать торговые павильоны, ветеринарную лабораторию, административное здание, скотный рынок и парковочные зоны. Это не просто рынок — это системная инфраструктура, ориентированная на поддержку аграрного сектора», — отметил Бакыт Торобаев.

В комплексе предусмотрено 281 торговое место, из которых 15 отдано социально уязвимым гражданам. Для животноводческого рынка выделены зоны на 1 тысячу лошадей, 1 тысячу голов крупного рогатого скота и 3 тысячи овец. Проведены электричество, видеонаблюдение, построен мост через реку Көл-Үкөк.

Общий объем вложений составляет 27 миллионов сомов. На сегодня работы завершены на 90 процентов.

Как ожидается, торгово-логистический центр откроется к концу июня 2025 года. По предварительным расчетам, еженедельная выручка может достигать 300 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329182/
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