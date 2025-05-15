Мэрия Бишкека напоминает: за сбор денег на выпускные в школах будут наказывать

В муниципалитете напомнили о запрете на сбор средств на организацию выпускных экзаменов, торжественной линейки по окончании учебного года, выпускных вечеров, а также всевозможных подарков для учителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что решение принято в рамках реализации государственной политики по обеспечению прозрачности и справедливости в системе образования. Сборы денежных средств с родителей и учащихся на проведение выпускных экзаменов и других мероприятий считаются недопустимыми и будут строго пресекаться.

Власти города напоминают руководителям школ об обеспечения бесплатного проведения мероприятий по случаю окончания 2024-2025 учебного года. Сотрудники муниципалитета будут осуществлять контроль за соблюдением этих требований, а также проверять в школах. За нарушение установленных правил предусмотрены административные меры и дисциплинарная ответственность.

Мэрия призывает родителей, педагогов и учащихся к сотрудничеству в обеспечении честных и прозрачных условий проведения выпускных экзаменов.

При выявлении неподобающих фактов можно обратиться через мобильное приложение «Мой город», а также в кол-центр по номеру 1840 или 1850.