В Бишкеке обновляют дорожные разметки для пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, завершены работы на улице Алыкулова от Селекционной до проспекта Дэн Сяопина, на улице Элебесова от проспекта Жибек Жолу до улицы Дордой в жилмассиве «Ак-Тилек», на улице Шопокова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе, на улице Фрунзе от Абдрахманова до Ибраимова, на улице Баялинова от Абдрахманова до Тоголока Молдо.

Обновлены пешеходные переходы на пересечении улиц Мыскал — Кенеш, Мыскал — Козу-Баглан, Мыскал — Сейил, Чортекова — Эр-Тайлак, Садырбаева — Островского, Тендик — Мыскал, Колмо, Мыскал — Тынчтык, Мыскал — Илим, Баялинова — Донской, Баялинова — Панфилова, Баялинова — Логвиненко, Баялинова — Серова, Киевской — Ибраимова, Киевской — Шопокова, проспекта Чуй — Байтика Баатыра, Баялинова — Курганской, Максат 4, Максат — Тендик, Тоголока Молдо — Саадаева, Саадаева — Профессора Зимы, Садырбаева — Орто, Садырбаева — Сыдыгалы, Эр-Тайлак — Чортекова, Льва Толстого — Асаналиева.

В настоящее время бригада предприятия работает на улице Мурманской от Садыгалиева до Алыкулова.