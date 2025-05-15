Дизайн-код Бишкека. Демонтировано более 160 незаконных рекламных конструкций

В Ленинском районе Бишкека демонтировали более 160 рекламных вывесок и баннеров, не соответствующих дизайн-коду столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рейд провели от улицы Фучика до бульвара Молодой Гвардии, демонтировав 119 вывесок и 48 незаконно установленных рекламных щитов и баннеров.

Кроме того, инспекция оштрафовала владельца баннера с неэтичной и не соответствующей закону рекламой на 1 тысячу сомов.

Ранее представители ГУ «Бишкекглавархитектура» провели разъяснительную работу и выдали уведомления хозяйствующим субъектам о необходимости соблюдения правил размещения наружной рекламы. Мероприятия направлены на улучшение архитектурного и эстетического облика города.

Работы в этом направлении будут продолжены.