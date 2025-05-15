Иностранные авто в КР: что изменилось и почему теперь штрафуют на границе

С 3 мая 2025 года вступил в силу новый порядок, регулирующий въезд и эксплуатацию иностранных автомобилей. Что изменилось, рассказывает Министерство экономики.

Главная цель нововведения — повысить безопасность дорожного движения, исключить незаконный ввоз машин и легализовать серый рынок подержанных авто.

В ведомстве поясняют: теперь перемещение иностранных автомобилей возможно исключительно через международные пункты пропуска. При этом транспортные средства подлежат обязательному оформлению с внесением данных в Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ). Эти сведения синхронизируются с базами МВД, включая проверку на розыск.

Что требуется на границе: паспорт или иной документ, дающий право на пересечение границы;

свидетельство о регистрации авто с указанием марки, модели, идентификационного номера, госномера и типа транспортного средства;

водительское удостоверение;

документ, подтверждающий право владения или пользования авто (если водитель не является собственником).

Гражданам КР запрещено въезжать на территорию республики на машинах с иностранными номерами, если они не сняты с учета в стране регистрации. Ввоз допускается только при условии их снятия с учета и последующей регистрации в Кыргызстане.

Для иностранцев введено ограничение: пребывание автомобиля с иностранными номерами в КР не может превышать шести месяцев. После этого транспортное средство должно быть вывезено минимум на 30 календарных дней. Нарушение приведет к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.

Для эксплуатации иностранных авто в республике обязательно наличие: технического осмотра;

страховки гражданско-правовой ответственности;

свидетельства о регистрации и номерных знаков;

отличительного знака страны регистрации (в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года).

Исключение сделано для автомобилей, следующих в международном движении. К ним требования о техосмотре и страховке не применяются.

Минэкономики подчеркивает, что аналогичный порядок действует и в Казахстане. С ноября 2023-го в соседнем государстве иностранные авто допускаются только при участии в международном движении, а граждане обязаны регистрировать машины по месту проживания.