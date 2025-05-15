Чуйская область: продолжаются мероприятия по локализации очагов саранчи

В Чуйской области продолжаются активные мероприятия по выявлению и уничтожению очагов саранчи на территории Иссык-Атинского, Жайылского и Панфиловского районов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, 13 мая 2025 года в департамент химизации, защиты и карантина растений поступило обращение от жителей айыл окмоту Узун-Кыр о массовом появлении саранчи. Уже утром 14 мая специалисты выехали на место, провели обследование территории и незамедлительно приступили к химической обработке зараженных участков.



Своевременное информирование со стороны населения играет ключевую роль в защите сельхозугодий и недопущении масштабного распространения вредителей.



К мероприятиям привлечены силы и техника департамента химизации, защиты и карантина растений. На сегодняшний день активно работают 2 единицы спецтехники (трактора) в Жайылском районе,

3 единицы спецтехники в Панфиловском районе.



Помимо указанных районов, в других районах Чуйской области также продолжается мониторинг, обследование сельхозугодий и выявление потенциальных очагов вредителей. В ближайшее время по выявленным очагам будут проведены соответствующие обработки.

