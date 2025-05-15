По обращению жителя: на опасном переходе в Бишкеке установят новые знаки

Депутат Дастан Бекешев сообщил о предстоящей установке новых дорожных знаков на опасном пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина в Октябрьском районе Бишкека. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, рассказав о реакции на обращение местного жителя.

По словам депутата, житель Октябрьского района обратился к нему через Instagram, сообщив, что на улице Жукеева-Пудовкина, не доезжая улицы Аалы Токомбаева, часто происходят наезды на пешеходов.

«Это место давно стало потенциально опасным: нет светофора, машины не снижают скорость, а кустарники и припаркованные автомобили перекрывают обзор», — процитировал Дастан Бекешев обращение.

Парламентарий отметил, что лично выехал на указанное место для проверки и, убедившись в обоснованности жалобы, направил официальное обращение в Министерство внутренних дел (МВД).

В результате принятых мер, как сообщил депутат, на данном участке будут установлены новые дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 (обозначающие пешеходный переход) со светодиодными отражателями на солнечных батареях. Ожидается, что это сделает переход более заметным и безопасным для пешеходов.