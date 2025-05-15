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Общество

Казахстанцев все чаще депортируют из Грузии: МИД РК выразил обеспокоенность

В Тбилиси прошли консультации представителей Грузии и Казахстана по вопросам защиты прав граждан, соблюдения международных соглашений, уголовно-правового взаимодействия и экстрадиции. Об этом сообщает МИД РК.

МИД Казахстана
Фото МИД Казахстана

«Казахстан выразил обеспокоенность по поводу участившихся отказов во въезде и депортаций своих граждан из Грузии. При этом подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывает в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдает законодательство принимающей страны», — говорится в сообщении.

В свою очередь грузинская сторона проинформировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая 2025 года и заверила, что эта тенденция будет продолжена и в будущем. МИД Грузии выразил готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан РК на территории Грузии.

По данным почетного консула Казахстана в Грузии Георгия Джахуташвили, в 2024-м авиакомпания Air Astana зафиксировала, что 0,26 процента казахстанских пассажиров, прибывших в Грузию, получили отказ на границе. Этот показатель ниже среднего по Центральной Азии и Ближнему Востоку. Однако тенденция к росту количества инцидентов вызывает обеспокоенность, пишут местные СМИ.

Георгий Джахуташвили считает, что часть трудностей связана с нарушением туристами элементарных правил въезда:

  • отсутствие декларированных денежных средств;
  • отсутствие обратных билетов;
  • отсутствие медицинской страховки;
  • неуказание цели визита.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329120/
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