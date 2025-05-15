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Общество

Мэрия дала три дня на очищение улицы Кулиева от стихийной торговли

На улице Кулиева провели рейд против стихийной торговли. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что тротуары, предназначенные для пешеходов, заполнены точками уличной торговли: тачки, зонты, столы, стулья и другие предметы продажи.

Заммэра города Рамиз Алиев заявил о необходимости освободить тротуары и вести торговлю на законных основаниях.

Отмечается, что ранее стихийные торговцы попросили месяц для освобождения территории, но с того момента прошло уже два месяца, но никаких изменений не последовало.

Мэрия вынесла повторное предупреждение о прекращении торговли и дала три дня. В противном случае будут приняты меры вплоть до изъятия товаров и составления протоколов согласно Кодексу КР о правонарушениях.

В муниципалитете отметили, что для горожан, которые осуществляют незаконную деятельность и ищут работу, на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиева установлен информационный киоск о трудоустройстве в муниципальные службы с указанием заработной платы.

Стихийная торговля нарушает санитарные нормы, создает препятствия для пешеходов и транспортных средств, а также представляет угрозу для здоровья граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329112/
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