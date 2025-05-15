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Общество

Управделами ответило на заявление о несправедливом распределении жилья ГИК

В управлении делами президента ответили на обвинения депутата Жогорку Кенеша Аиды Исатбек кызы, которая на заседании Жогорку Кенеша заявила, что «жилье распределяется несправедливо, а некоторых людей продвигают вперед по знакомству».

В управделами считают, что такие заявления могут вызвать недоумение у тысяч граждан, которые стоят в очереди на получение квартиры.

Сообщается, что женщина, о которой говорила депутат, стояла в очереди в другом районе и не может претендовать на квартиру в городе Джалал-Абаде.

В управделами напомнили о существовании регионального принципа, отметив, что постановка на учет возможна только по месту официальной регистрации трудовой деятельности.

«Это не ограничение, а часть прозрачной, законной и справедливой системы. Цель такого подхода — обеспечить равные условия для всех граждан и системно улучшать доступность жилья в регионах. В условиях, когда сотни тысяч человек хотят получить квартиру именно в Бишкеке и областных центрах, отмена регионального принципа привела бы к перегрузке. Наша цель — остановить массовое стремление получить квартиру в столице любой ценой и создать условия, при которых каждый гражданин сможет развиваться в своем регионе», — отметили в управделами.

Также в заявлении говорится, что очередь формируется исключительно в электронной форме и никто не может продвинуть кого-либо вперед.

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 Накануне депутат Аида Исатбек кызы на заседании Жогорку Кенеша сказала, что в ее адрес поступает много обращений относительно деятельности Государственной ипотечной компании. Она рассказала, что жительница села Казарман Джалал-Абадской области встала в очередь в ГИК в 2022 году и должна была получить квартиру в городе Джалал-Абаде. По ее словам, она была 42-ой по счету в очереди. Депутат рассказала, что в начале апреля ей позвонили из ГИК и сообщили, что в мае она получит квартиру, попросили полностью погасить остаток средств, которые она должна была оплатить, однако в конце мая заявили, что квартиру она не получит, поскольку в первую очередь жилье выдается жителям Джалал-Абада. По словам женщины, в мае квартиры получили и те, кто был в очереди за ней. Депутат попросила представить информацию о действиях Государственной ипотечной компании в части распределения квартир.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329110/
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