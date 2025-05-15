В КР объявлен конкурс на должности руководителей дошкольных учреждений

Министерство образования и науки Кыргызской Республики объявляет конкурс на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Всего по республике имеется 389 вакантных мест. Регистрация будет проходить до 28 мая 2025 года.

Регистрация принимается по следующим электронным адресам в зависимости от территориальной принадлежности образовательной организации:

doo.talas@drko.kg

doo.naryn@drko.kg

doo.g.osh@drko.kg

doo.chui@drko.kg

doo.ja@drko.kg

doo.batken@drko.kg

doo.osh@drko.kg

doo.ik@drko.kg

doo.bishkek@drko.kg

Уведомление о сроках, месте и порядке проведения конкурса (квалификационного тестирования), а также результаты экспертизы документов кандидатов будут направлены самим кандидатам.

Дополнительная информация предоставляется по следующим телефонам департамента: 0707490001, 0503610150, 0550610150.