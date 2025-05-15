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Общество

В КР объявлен конкурс на должности руководителей дошкольных учреждений

Министерство образования и науки Кыргызской Республики объявляет конкурс на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Всего по республике имеется 389 вакантных мест. Регистрация будет проходить до 28 мая 2025 года.

Регистрация принимается по следующим электронным адресам в зависимости от территориальной принадлежности образовательной организации:
doo.talas@drko.kg
doo.naryn@drko.kg
doo.g.osh@drko.kg
doo.chui@drko.kg
doo.ja@drko.kg
doo.batken@drko.kg
doo.osh@drko.kg
doo.ik@drko.kg
doo.bishkek@drko.kg

Уведомление о сроках, месте и порядке проведения конкурса (квалификационного тестирования), а также результаты экспертизы документов кандидатов будут направлены самим кандидатам.

Дополнительная информация предоставляется по следующим телефонам департамента: 0707490001, 0503610150, 0550610150.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329098/
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