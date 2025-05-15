Правильный имидж. В КР сняли фильм о работе милиции «102»

В Бишкеке 13 мая состоялся закрытый показ фильма «102». В нем приняли участие заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов и другие сотрудники милиции.

В ходе мероприятия Октябрь Урмамбетов отметил важность такого рода мероприятий для формирования правильного имиджа милиции в обществе и повышения мотивации сотрудников.

Он подчеркнул, что кинофильмы, посвященные работе правоохранительных органов, помогают улучшить понимание работы милиции и ее взаимодействия с гражданами.