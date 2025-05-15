В Бишкеке пройдет дипломатическая ярмарка к Международному дню защиты детей

В Бишкеке на аллее перед памятником Курманжан датке (рядом с кинотеатром «Ала-Тоо») 17 мая с 10.00 до 15.00 состоится традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к Международному дню защиты детей.

Мероприятие организуется Министерством иностранных дел Кыргызской Республики при участии зарубежных дипломатических представительств. На ярмарке будут представлены уникальные изделия и сувениры из разных стран мира, национальные угощения и напитки, которые можно будет приобрести в ходе ярмарки.

Вырученные средства от продажи товаров будут направлены на благотворительные цели.