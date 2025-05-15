13:28
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке пройдет дипломатическая ярмарка к Международному дню защиты детей

В Бишкеке на аллее перед памятником Курманжан датке (рядом с кинотеатром «Ала-Тоо») 17 мая с 10.00 до 15.00 состоится традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к Международному дню защиты детей.

Мероприятие организуется Министерством иностранных дел Кыргызской Республики при участии зарубежных дипломатических представительств. На ярмарке будут представлены уникальные изделия и сувениры из разных стран мира, национальные угощения и напитки, которые можно будет приобрести в ходе ярмарки.

Вырученные средства от продажи товаров будут направлены на благотворительные цели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329086/
просмотров: 512
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции
Крупнейшая ярмарка вакансий и профессий пройдет в Бишкеке
В Бишкеке пройдет ярмарка для производителей и ритейлеров одежды
В Бишкеке пройдет Финансовая ярмарка — 2025
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
Кыргызстан представил национальный стенд на туристической ярмарке в Берлине
Ярмарки кыргызстанской продукции будут организованы в Узбекистане
В Бишкеке работает новогодняя продуктовая ярмарка
Число погибших на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до четырех
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
Бизнес
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
Раздавай интернет от&nbsp;MEGA бесплатно! Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
15 мая, четверг
13:03
Даже если не жили вместе. В каких случаях дети будут содержать родителей Даже если не жили вместе. В каких случаях дети будут со...
13:01
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
12:56
Увеличилось количество пострадавших объектов в Нарыне в результате землетрясений
12:53
С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
12:48
В Бишкеке выберут лучших учителя и воспитателя года