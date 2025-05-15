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Общество

Гражданам КР выделили 125 грантовых мест для обучения в учреждениях СУАР

Гражданам Кыргызстана выделили 125 грантовых мест на 2025/26 учебный год для обучения в профессиональных образовательных организациях Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По его данным, доступны программы бакалавриата и профессионального образования, включая годичную языковую стажировку, а также магистратуры и докторантуры.

Участники конкурсного отбора на момент подачи заявки должны достичь следующего возраста:

  • по программам «Профессиональное образование» и «Бакалавр» — от 18 до 25 лет;
  • по программе «Магистратура» — до 35 лет;
  • по программе «Докторантура» — до 40 лет.

Со списком требуемых документов можно ознакомиться на сайте МОиН КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329085/
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