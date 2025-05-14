15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 2;
- 9.30-17.30 — улица Кольбаева, 12, 12/3, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20а;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Лущихина, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Ак-Тан, Чортекова, Куюкова, Ахунбаева, Ак-Шыйрак, Жазыйра), отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, микрорайон «Джал-29», улица Логвиненко, 26а, жилмассив «Жениш», улицы Крымская, 74, Кыргызская, 173б;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Республиканской, Азовской, Победы, Багратиона, Рижской, Энтузиастов, Альпийской, Брянской, переулок Сахалинский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-2, Чуй-29 — Чуй-35, Профессора Зимы);
- 11.30-15.00 — микрорайон «Достук» (улицы Мыскал, Мурас, Умут);
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Волковой, Вятской, Лумумбы, Профсоюзной, переулок Нижний;
- 11.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Советская, Береговая, Трудовая, Панфилова, Коллекторная, Солнечная, Мира, Курманалиева, Дружбы, Трудовая, Полевая, Белинского, Фрунзе, Адырская, Весенняя, Южная, Чагая);
- 9.00-12.00 — жилмассив «Щербакова» (улицы Алтын-Бак, Аалам, Боталиева, Профессора Зимы);
- 12.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Ушакова, Фиолетовой;
- 10.00-17.00 — село Степное (новостройка).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Аламедин (ГЭС-2, улицы Набережная, Алма-Атинская, Гоголя), Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Токтогула), Байтик (улицы Набережная, Байтик, Тынчтык), Арчалы, Малиновка, Таш-Добо (улица Интергельпо), Карла Маркса (улица Молодая Гвардия), Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, БЧК);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Садовая, переулок Садовый, улицы Жайыла Баатыра, 8 Марта, Кожомбердиева, Крылова, Московская, Фрунзенская, Крупской, Крылова, Чкалова, Чернышевского);
- 9.00-17.00 — села Жайыл, Степное, Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жол-Булак (улица Жакшыбай), Бообек (водоканал БЧК);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупской), Люксембург (улицы Тельмана, Фрунзенская, Советская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (КРС «Мир»), Александровка (улица Мамайская), Сретенка (улица Центральная), Беловодское (улица Ломоносова);
- 9.00-13.00 — село Чон-Арык (улица Ибраимова);
- 13.00-17.00 — село Кепер-Арык (улица Ленина);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арал (улицы Береке, Джум Аральская, Чолпон), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Полевая, Молодежная, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Атбашинский, Западный, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина), село Садовое (улица 50 лет Октября);
- 9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Крупской, Комсомольская, Дружбы, Токтогула, Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Проектируемая, Степная, Красноармейская, тупики Степной, Красноармейский);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Терновая, Чапаева, Советская, Ташкентская).