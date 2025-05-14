15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 2;

9.30-17.30 — улица Кольбаева, 12, 12/3, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20а;

9.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Лущихина, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Ак-Тан, Чортекова, Куюкова, Ахунбаева, Ак-Шыйрак, Жазыйра), отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, микрорайон «Джал-29», улица Логвиненко, 26а, жилмассив «Жениш», улицы Крымская, 74, Кыргызская, 173б;

9.00-11.00 — отрезки улиц Республиканской, Азовской, Победы, Багратиона, Рижской, Энтузиастов, Альпийской, Брянской, переулок Сахалинский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-2, Чуй-29 — Чуй-35, Профессора Зимы);

11.30-15.00 — микрорайон «Достук» (улицы Мыскал, Мурас, Умут);

15.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Волковой, Вятской, Лумумбы, Профсоюзной, переулок Нижний;

11.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Советская, Береговая, Трудовая, Панфилова, Коллекторная, Солнечная, Мира, Курманалиева, Дружбы, Трудовая, Полевая, Белинского, Фрунзе, Адырская, Весенняя, Южная, Чагая);

9.00-12.00 — жилмассив «Щербакова» (улицы Алтын-Бак, Аалам, Боталиева, Профессора Зимы);

12.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Ушакова, Фиолетовой;

10.00-17.00 — село Степное (новостройка).

2 Чуйская область