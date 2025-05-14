В Баткене откроют завод по производству асфальтобетона

В Баткене откроется завод по производству асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в области.

Открытие предприятия запланировано на 31 августа, в День независимости Кыргызстана.

Сейчас завод оснащен всем необходимым современным оборудованием и полностью готов к производству асфальта и щебня. Его работа полностью автоматизирована.

Всего будет обеспечено работой около 30 человек. Мощность предприятия составляет 1 тысячу тонн асфальта в сутки. Для строительства крупного производственного предприятия мэрия города выделила земельный участок площадью 3 гектара. Частный предприниматель Тынчтык Курбанбеков инвестировал 45 миллионов сомов в запуск завода.

Отмечается, что с вводом в эксплуатацию предприятия практически облегчится потребность в асфальте при строительстве автомобильных дорог в Баткенской области. Ранее в регионе работал только один государственный асфальтовый завод.