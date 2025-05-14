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Общество

Мэр Бишкека проверил строительство крупных спортивных объектов

Мэр Айбек Джунушалиев проверил строительство крупных спортивных объектов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Малая арена имени Омурзакова

Полностью завершен монтаж металлических конструкций. Ведутся работы по установке сэндвич-панелей и прокладке внутренних электрических сетей.

Стадион общей площадью 15 тысяч 452 квадратных метра рассчитан на 5 тысяч зрителей. Здание включает два этажа и цокольный уровень, где предусмотрена парковка на 50 автомобилей.

Арена предназначена не только для спортивных, но и для различных культурных мероприятий.

Многофункциональный спортивный комплекс «Алга»

Футбольный стадион общей площадью территории 7,4 гектара рассчитан на 3 тысячи мест. В комплексе предусмотрены два тренировочных поля и спортивные площадки, трехэтажная гостиница на 142 места и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В настоящее время завершены основные работы по строительству футбольного поля категории FIFA-4, тренировочных площадок, парковки и установке системы освещения.

Градоначальник также ознакомился с началом строительства подземного перехода, оборудованного эскалаторами, современными лифтами, сервисными объектами, а также подземной парковкой на более чем 220 машин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329041/
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