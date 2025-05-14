Суд Баварии постановил снести жилой дом из-за того, что он выше бюрократической нормы на 36 сантиметров. Об этом сообщает Bild.

Фото Bild. Жилой дом снесут в Баварии из-за того, что он выше бюрократической нормы на 36 сантиметров

Уточняется, что после четырех лет разбирательств Административный суд Баварии подтвердил решение земельного совета, приказавшего снести дом стоимостью несколько сотен тысяч евро.

В ходе обсуждения застройщик предлагал провести реконструкцию, чтобы понизить высоту и заменить гараж навесом для машины, но власти наотрез отказались.

Помимо этого, бюрократов возмутили крыши с разным уклоном. По их словам, эти «вопиющие нарушения» существенно поменяли одобренный проект застройки.

В статье отмечается, что предположительно донос написали соседи. Арендаторам из Вольфратсхаузена придется искать новое жилье, поскольку техника для сноса должна появиться к весне 2026 года.