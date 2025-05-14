Суд Баварии постановил снести жилой дом из-за того, что он выше бюрократической нормы на 36 сантиметров. Об этом сообщает Bild.
Уточняется, что после четырех лет разбирательств Административный суд Баварии подтвердил решение земельного совета, приказавшего снести дом стоимостью несколько сотен тысяч евро.
В ходе обсуждения застройщик предлагал провести реконструкцию, чтобы понизить высоту и заменить гараж навесом для машины, но власти наотрез отказались.
Помимо этого, бюрократов возмутили крыши с разным уклоном. По их словам, эти «вопиющие нарушения» существенно поменяли одобренный проект застройки.
В статье отмечается, что предположительно донос написали соседи. Арендаторам из Вольфратсхаузена придется искать новое жилье, поскольку техника для сноса должна появиться к весне 2026 года.