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Общество

В Париже впервые пройдет кыргызско-казахский айтыш — Мирлан Самыйкожо

Впервые в истории во Франции пройдет кыргызско-казахский айтыш. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Мирлан Самыйкожо.

По его словам, сегодня-завтра кыргызстанские акыны отправляются в Париж.

«Устное состязание поэтов-импровизаторов организовываем мы с коллегой Шаирбеком Ташиевым. Хотим совместно с послом Садыком Шер-Ниязом внести исторический вклад в нашу культуру. Кыргызский язык, комуз будет звучать во всем мире, акыны будут выступать и петь о казахско-кыргызской дружбе», — сказал Мирлан Самыйкожо.

По данным театра «Манас», кыргызско-казахский международный айтыш пройдет 17 мая в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329009/
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