Что делать во время землетрясения? Важные советы от МЧС

В Кыргызстане за последние дни произошло несколько землетрясений свыше 4 баллов. При этом сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в стране, отмечая, что фиксируемое землетрясение свидетельствует о накопленном тектоническом напряжении в регионе.
Подобные сейсмособытия не редкость для нашей страны, которая находится в зоне повышенной сейсмоактивности. В МЧС решили напомнить гражданам, что необходимо делать во время землетрясения.
В первую очередь специалисты призывают граждан сохранять спокойствие и быть готовыми к повторным подземным толчкам.
При возникновении землетрясения:
— Человек должен взять вещи, которые он всегда носит с собой: телефон и документы, удостоверяющие личность, и в течение 10 секунд выйти на улицу.
— Если во время землетрясения человек находится на первом этаже, выйти на улицу можно уже через 10-15 секунд после первого толчка.
— Если во время землетрясения человек находится на втором этаже, необходимо найти самое безопасное место в помещении (угол, под столом и так далее). Никогда не выпрыгивайте из окна.
— Если во время землетрясения человек находится на улице, необходимо держаться подальше от неустойчивых конструкций и небольших сборно-разборных зданий.
— Выйдите на открытое пространство и постарайтесь держаться подальше от рекламных щитов, ларьков и автобусных остановок.
Толчки, достигающие 1-3 баллов, пройдут незаметно. А землетрясение силой выше 4 баллов нанесет серьезный ущерб.
Прогнозировать возникновение землетрясения невозможно. Даже Япония, где зарегистрировано больше всего землетрясений, не достигла таких возможностей.
Важно! Перед землетрясением свободно расположенные предметы трясутся, а свет начинает мерцать.
При первых признаках землетрясения:
— Нужно взять необходимые вещи и направиться в безопасное место.
— Никогда не пользуйтесь лифтом во время землетрясения или пожара. В данных случаях строго необходимо спускаться по лестнице.
— Выходя из здания, отключите все источники электричества и газа и закройте водопроводные трубы. Это может предотвратить большой материальный ущерб от землетрясения.