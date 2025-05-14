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Общество
Сюжет: Полезные советы

Что делать во время землетрясения? Важные советы от МЧС

В Кыргызстане за последние дни произошло несколько землетрясений свыше 4 баллов. При этом сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в стране, отмечая, что фиксируемое землетрясение свидетельствует о накопленном тектоническом напряжении в регионе.

Подобные сейсмособытия не редкость для нашей страны, которая находится в зоне повышенной сейсмоактивности. В МЧС решили напомнить гражданам, что необходимо делать во время землетрясения.

В первую очередь специалисты призывают граждан сохранять спокойствие и быть готовыми к повторным подземным толчкам.

При возникновении землетрясения:

— Человек должен взять вещи, которые он всегда носит с собой: телефон и документы, удостоверяющие личность, и в течение 10 секунд выйти на улицу.

— Если во время землетрясения человек находится на первом этаже, выйти на улицу можно уже через 10-15 секунд после первого толчка.

— Если во время землетрясения человек находится на втором этаже, необходимо найти самое безопасное место в помещении (угол, под столом и так далее). Никогда не выпрыгивайте из окна.

— Если во время землетрясения человек находится на улице, необходимо держаться подальше от неустойчивых конструкций и небольших сборно-разборных зданий.

— Выйдите на открытое пространство и постарайтесь держаться подальше от рекламных щитов, ларьков и автобусных остановок.

Толчки, достигающие 1-3 баллов, пройдут незаметно. А землетрясение силой выше 4 баллов нанесет серьезный ущерб.

Прогнозировать возникновение землетрясения невозможно. Даже Япония, где зарегистрировано больше всего землетрясений, не достигла таких возможностей.

Важно! Перед землетрясением свободно расположенные предметы трясутся, а свет начинает мерцать.

При первых признаках землетрясения:

— Нужно взять необходимые вещи и направиться в безопасное место. 

— Никогда не пользуйтесь лифтом во время землетрясения или пожара. В данных случаях строго необходимо спускаться по лестнице.

— Выходя из здания, отключите все источники электричества и газа и закройте водопроводные трубы. Это может предотвратить большой материальный ущерб от землетрясения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328993/
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