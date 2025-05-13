Не только в Россию. В какие страны могут поехать на заработки кыргызстанцы

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, куда могут поехать работать мигранты из Кыргызстана, вернувшиеся из России.

Заместитель министра Бакыт Дарманкул уулу напомнил, что в последние годы число кыргызстанских мигрантов в РФ значительно сократилось. По его данным, на сегодня около 600 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции, из них 379 тысяч — в России. В 2020-м численность кыргызстанских мигрантов в РФ составляла около 680 тысяч.

По словам чиновника, часть вернувшихся из России кыргызстанцев уезжает работать в другие страны.

Через центр по трудоустройству граждан за рубежом в прошлом году около 20 тысяч человек выехали за рубеж.

Сегодня выезд осуществляется в 29 государств. Самый востребованный маршрут — в Англию. Бакыт Дарманкул уулу

«Туда в основном уезжают на сезонные работы. Принимающая сторона требует, чтобы работали определенный срок, а затем возвращались на родину. Англия предоставила 40 тысяч квот для иностранцев, из них 10 тысяч — для нас», — сказал он.

По словам замминистра, в этом году на сезонные работы в Англию уже отправились 2,5 тысячи кыргызстанцев. На втором этапе ожидается выезд еще 3 тысяч граждан.

Страны, в которые уезжают на заработки кыргызстанцы:

Австрия;

Египет;

Беларусь;

Болгария;

Великобритания;

Венгрия;

Германия;

Дания;

Казахстан;

Катар;

Королевство Бахрейн;

Корея;

Кувейт;

Латвия;

Литва;

Объединенные Арабские Эмираты;

Польша;

Россия;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Султанат Оман;

Словакия;

Турция;

Финляндия;

Хорватия;

Чехия;

Эстония;

Япония.

Также кыргызстанцы через центр трудоустройства отправляются работать на круизных лайнерах.