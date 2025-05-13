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Общество

Не только в Россию. В какие страны могут поехать на заработки кыргызстанцы

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, куда могут поехать работать мигранты из Кыргызстана, вернувшиеся из России.

Заместитель министра Бакыт Дарманкул уулу напомнил, что в последние годы число кыргызстанских мигрантов в РФ значительно сократилось. По его данным, на сегодня около 600 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции, из них 379 тысяч — в России. В 2020-м численность кыргызстанских мигрантов в РФ составляла около 680 тысяч.

По словам чиновника, часть вернувшихся из России кыргызстанцев уезжает работать в другие страны.

Через центр по трудоустройству граждан за рубежом в прошлом году около 20 тысяч человек выехали за рубеж.

Сегодня выезд осуществляется в 29 государств. Самый востребованный маршрут — в Англию.

Бакыт Дарманкул уулу

«Туда в основном уезжают на сезонные работы. Принимающая сторона требует, чтобы работали определенный срок, а затем возвращались на родину. Англия предоставила 40 тысяч квот для иностранцев, из них 10 тысяч — для нас», — сказал он. 

По словам замминистра, в этом году на сезонные работы в Англию уже отправились 2,5 тысячи кыргызстанцев. На втором этапе ожидается выезд еще 3 тысяч граждан.

Страны, в которые уезжают на заработки кыргызстанцы:

  • Австрия;
  • Египет;
  • Беларусь;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Дания;
  • Казахстан;
  • Катар;
  • Королевство Бахрейн;
  • Корея;
  • Кувейт;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Польша;
  • Россия;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Султанат Оман;
  • Словакия;
  • Турция;
  • Финляндия;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Япония.

Также кыргызстанцы через центр трудоустройства отправляются работать на круизных лайнерах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328912/
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