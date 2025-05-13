Не только в Россию. В какие страны могут поехать на заработки кыргызстанцы

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, куда могут поехать работать мигранты из Кыргызстана, вернувшиеся из России.
Заместитель министра Бакыт Дарманкул уулу напомнил, что в последние годы число кыргызстанских мигрантов в РФ значительно сократилось. По его данным, на сегодня около 600 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции, из них 379 тысяч — в России. В 2020-м численность кыргызстанских мигрантов в РФ составляла около 680 тысяч.
По словам чиновника, часть вернувшихся из России кыргызстанцев уезжает работать в другие страны.
Через центр по трудоустройству граждан за рубежом в прошлом году около 20 тысяч человек выехали за рубеж.
Сегодня выезд осуществляется в 29 государств. Самый востребованный маршрут — в Англию.Бакыт Дарманкул уулу
«Туда в основном уезжают на сезонные работы. Принимающая сторона требует, чтобы работали определенный срок, а затем возвращались на родину. Англия предоставила 40 тысяч квот для иностранцев, из них 10 тысяч — для нас», — сказал он.
По словам замминистра, в этом году на сезонные работы в Англию уже отправились 2,5 тысячи кыргызстанцев. На втором этапе ожидается выезд еще 3 тысяч граждан.
Страны, в которые уезжают на заработки кыргызстанцы:
- Австрия;
- Египет;
- Беларусь;
- Болгария;
- Великобритания;
- Венгрия;
- Германия;
- Дания;
- Казахстан;
- Катар;
- Королевство Бахрейн;
- Корея;
- Кувейт;
- Латвия;
- Литва;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Польша;
- Россия;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Султанат Оман;
- Словакия;
- Турция;
- Финляндия;
- Хорватия;
- Чехия;
- Эстония;
- Япония.
Также кыргызстанцы через центр трудоустройства отправляются работать на круизных лайнерах.