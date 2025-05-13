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Общество

В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюдается технический сбой

В работе информационных систем центров обслуживания населения (ЦОН) в Кыргызстане наблюдается технический сбой. Об этом сообщил сектор по коммуникациям государственного учреждения «Кызмат».

Как отмечается, проблемы связаны с обрывом линии оптоволоконной связи у стороннего интернет-провайдера.

Бригада провайдера уже приступила к восстановительным работам. Сроки полного восстановления связи уточняются.

Специалисты ГУ «Кызмат» проводят работу по переключению на резервные каналы для восстановления работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328878/
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