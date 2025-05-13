В Великобританию с начала 2025-го на заработки выехали 2,5 тысячи кыргызстанцев

В Великобританию на сезонные работы с начала 2025 года выехали 2,5 тысячи кыргызстанцев. Об этом сообщает заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, на втором этапе ожидается выезд еще 3 тысяч граждан.

«В нашем министерстве есть центр по трудоустройству граждан за границей. Этот центр сотрудничает с четырьмя частными агентствами. В результате, в прошлом году около 20 тысяч человек выехали за рубеж. Сегодня выезд осуществляется в 29 стран. Самый востребованный маршрут — в Англию. Туда в основном уезжают на сезонные работы. Принимающая сторона требует, чтобы рабочая сила работала определенный срок, а затем возвращалась на родину. Англия предоставила 40 тысяч квот для иностранных граждан, из них 10 тысяч — для нас», — сказал он.

По словам заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыта Дарманкул уулу, в последние годы число кыргызстанских мигрантов в России значительно сократилось.

«К примеру, сегодня около 600 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции, из них 379 тысяч — в России. В 2020 году численность кыргызстанских мигрантов в России составляла около 680 тысяч», — сообщил он.

Бакыт Дарманкул уулу отметил, что власти Кыргызстана заинтересованы не только в том, чтобы облегчить условия для соотечественников за рубежом, но и в их возвращении на родину. В то же время миграционные процессы продолжаются и среди кыргызстанцев, вернувшихся из России, есть и те, кто уезжает работать в другие страны.