Акции по контролю артериального давления пройдут в поликлиниках Кыргызстана

В Кыргызстане ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией в центрах семейной медицины пройдут акции по контролю артериального давления. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, в стране распространенность артериальной гипертонии (АГ) за последние десятилетия возросла на 40-50 процентов, а по данным исследований ИНТЕРЭПИД и STEPS она составляет 44-46 процентов.

Это означает, что каждый третий взрослый житель страны имеет повышенное артериальное давление.

АГ — одно из самых распространенных хронических заболеваний, которое является основным фактором риска для развития инсульта, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности и других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. В КР смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2023 году, по данным РЦУЗ, составила 51 процент от общей смертности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей по всему миру страдают от повышенного артериального давления, при этом значительная часть не знает о своем диагнозе или не получает адекватного лечения.

Привлечь внимание к проблеме помогает Всемирный день борьбы с АГ, отмечаемый 17 мая.

В этот день Национальный центр кардиологии и терапии проводит День открытых дверей с 09.00 до 13.00. Желающие смогут пройти экспресс-обследование, включающее измерение артериального давления, оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний и индивидуальные консультации врачей-кардиологов. Участникам также будут даны рекомендации по корректировке образа жизни, питанию, физической активности и управлению стрессом.

До конца месяца во всех центрах семейной медицины по республике будут проводиться акции по контролю артериального давления и факторов риска.