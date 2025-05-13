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Общество

Акции по контролю артериального давления пройдут в поликлиниках Кыргызстана

В Кыргызстане ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией в центрах семейной медицины пройдут акции по контролю артериального давления. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, в стране распространенность артериальной гипертонии (АГ) за последние десятилетия возросла на 40-50 процентов, а по данным исследований ИНТЕРЭПИД и STEPS она составляет 44-46 процентов.

Это означает, что каждый третий взрослый житель страны имеет повышенное артериальное давление.

АГ — одно из самых распространенных хронических заболеваний, которое является основным фактором риска для развития инсульта, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности и других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. В КР смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2023 году, по данным РЦУЗ, составила 51 процент от общей смертности.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей по всему миру страдают от повышенного артериального давления, при этом значительная часть не знает о своем диагнозе или не получает адекватного лечения.

Привлечь внимание к проблеме помогает Всемирный день борьбы с АГ, отмечаемый 17 мая.

В этот день Национальный центр кардиологии и терапии проводит День открытых дверей с 09.00 до 13.00. Желающие смогут пройти экспресс-обследование, включающее измерение артериального давления, оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний и индивидуальные консультации врачей-кардиологов. Участникам также будут даны рекомендации по корректировке образа жизни, питанию, физической активности и управлению стрессом.

До конца месяца во всех центрах семейной медицины по республике будут проводиться акции по контролю артериального давления и факторов риска.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328848/
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