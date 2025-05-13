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Общество

Государству возвращено 307 гектаров земли холдинга «АЮ» в Аламединском районе

Государству возвращен земельный участок площадью 307 гектаров в А.Сыдыковском айыл окмоту Аламединского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, ранее собственниками указанных земель являлись рабочие «Винсовхозкомбината» имени В.Ленина, которые на основании Указа президента КР «О мерах по углублению земельной и аграрной реформы в Кыргызской Республике» от 22 февраля 1994 года №УП-23, получили доли земельных угодий и свидетельства на право пользования землей.

«При этом большинство владельцев земельных участков по разным причинам выехали за пределы КР, либо умерли. На протяжении длительного времени и халатного отношения отдельных бывших руководителей органов местного самоуправления, данные земли сельскохозяйственного назначения без соблюдения обязательной процедуры изъятия в муниципальную или государственную собственность, были незаконно предоставлены в аренду сроком на 49 лет ОсОО ТПК «Шабдан-Ата», которая в последующем перепродала ОсОО «Бишкеквинком» (учредителем ранее являлся президент ассоциации «АЮ Холдинг» Шаршенбек Абдыкеримов)», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328841/
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