Незаконное увольнение. Что делать и можно ли отказаться от опасной работы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики напоминает гражданам о своих трудовых правах и порядке действий в случае их нарушения.
Если вы считаете, что вас уволили с нарушением закона, первым шагом должно быть обращение к работодателю. Подайте заявление с требованием предоставить копию приказа о расторжении трудового договора в двух экземплярах. Один остается у вас, а на втором необходимо получить отметку о принятии (регистрационный номер, дата, должность, ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление).
Если работодатель отказывается принимать заявление или ставить отметку, направьте его заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Также вы можете обратиться в службу по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства при Минтруда через официальный сайт: https://trudnadzor.kg/ru/.
Подать заявление в районный (городской) суд по месту нахождения работодателя можно в течение двух месяцев со дня получения копии приказа об увольнении или трудовой книжки.
Да, вы имеете полное право отказаться от выполнения работы, если она угрожает вашей жизни и здоровью. Об этом необходимо немедленно уведомить руководителя. Отказ от выполнения таких работ не повлечет негативных последствий, если:
- работа тяжелая и не соответствует условиям трудового договора;
- условия вредные или опасные, не предусмотренные договором;
- работодатель не обеспечил вас средствами индивидуальной защиты.
На время устранения опасности за вами сохраняется средний заработок.
Минтруда призывает всех работников быть осведомленными о своих правах и своевременно обращаться за защитой в случае их нарушения.