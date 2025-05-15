Незаконное увольнение. Что делать и можно ли отказаться от опасной работы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики напоминает гражданам о своих трудовых правах и порядке действий в случае их нарушения.

1 Что делать, если вас незаконно уволили? Что делать, если вас незаконно уволили?

Если вы считаете, что вас уволили с нарушением закона, первым шагом должно быть обращение к работодателю. Подайте заявление с требованием предоставить копию приказа о расторжении трудового договора в двух экземплярах. Один остается у вас, а на втором необходимо получить отметку о принятии (регистрационный номер, дата, должность, ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление).

Если работодатель отказывается принимать заявление или ставить отметку, направьте его заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Также вы можете обратиться в службу по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства при Минтруда через официальный сайт: https://trudnadzor.kg/ru/.



Подать заявление в районный (городской) суд по месту нахождения работодателя можно в течение двух месяцев со дня получения копии приказа об увольнении или трудовой книжки.

2 Можно ли отказаться от опасной работы?

Да, вы имеете полное право отказаться от выполнения работы, если она угрожает вашей жизни и здоровью. Об этом необходимо немедленно уведомить руководителя. Отказ от выполнения таких работ не повлечет негативных последствий, если:

работа тяжелая и не соответствует условиям трудового договора;

условия вредные или опасные, не предусмотренные договором;

работодатель не обеспечил вас средствами индивидуальной защиты.

На время устранения опасности за вами сохраняется средний заработок.

Минтруда призывает всех работников быть осведомленными о своих правах и своевременно обращаться за защитой в случае их нарушения.