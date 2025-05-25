На байке по острову: история Бегайым о жизни и учебе в IT на Бали

Кыргызстанка Бегайым учится IT в месте, где обычно принято отдыхать — на Бали. Она совмещает изучение серверной разработки с жизнью туриста в самом жарком и живописном месте Юго-Восточной Азии. Девушка рассказала 24.kg о тонкостях жизни балийцев, любимых местах на острове и как ее мышление изменилось с момента приезда.

Фото из архива собеседницы

— Меня зовут Бегайым, мне 22 года, я из Нарына. Я училась в АУЦА на факультете «Свободные Науки» по направлению «Математическое моделирование в естественных и социальных науках», а после выпуска поняла, что хочу углубиться в сферу IT. Сейчас я живу на Бали и прохожу обучение на backend-разработчика. Для меня это не просто учеба — это целое путешествие в изучение себя и новой профессии, которая по-настоящему мне откликается.

— Как вы оказались на Бали?

— Я прилетела на Бали на IT-кэмп, который проходит прямо здесь, на острове. Я выбрала длительное обучение по backend-разработке в течение шести месяцев. После окончания университета и короткого опыта работы в банке я поняла, что это совсем не мое. Но что делать дальше долгое время оставалось непонятным.

В ноябре прошлого года я узнала, что ребята из Кыргызстана запускают курсы и создают комьюнити на Бали. Меня очень вдохновила сама идея — кыргызстанцы, создающие что-то крутое за рубежом, еще и в такой необычной локации. Поговорив с родителями, я приняла решение — отправиться в Юго-Восточную Азию, чтобы найти себя и начать новый путь в IT.

Фото из архива собеседницы

— В каком городе вы живете?

— Я живу в районе Кута, недалеко от столицы Бали — Денпасара. Честно говоря, сначала Кута мне совсем не понравилась. По сравнению с другими частями острова, она уступает в плане комфорта. Но за четыре месяца я привыкла и даже полюбила это место. Каждый раз, когда я бываю в других районах, я ловлю себя на мысли, что с радостью возвращаюсь домой именно сюда.

Фото из архива собеседницы

— Если коротко, то жизнь на Бали можно описать — work&life balance [баланс между работой и жизнью]. Это возможность жить среди максимально разных и классных людей, учится новому каждый день, выбирать умеренную или наоборот безбашенную жизнь, а самое классное — можно чередовать, одну неделю ты в Убуде среди рисовых полей и тишины попиваешь манговый сок, а другую неделю ты в Чангу, где у тебя день начинается с утреннего рейва [вечеринки] в какой-нибудь кофейне.

Меня сильно удивила медлительность местных. Здесь все происходит неспешно: ты можешь стоять десять минут в магазине и ждать, пока тебе пробьют сок и шоколадку. Сначала это раздражало, но потом я поняла, насколько мы сами всегда спешим и часто даже не знаем куда. Хотим все и сразу, забывая просто прожить момент.

И конечно, удивили байки. На Бали передвигаться на машине — это почти бесполезно, везде пробки. Поэтому байк здесь — это не роскошь, а must have [нужная вещь]. В начале мне было страшно, но теперь я уже не представляю, как снова пересяду в Бишкеке на автобус или машину.

— Какие традиции или местные особенности вам понравились?

— Одно из самых ярких впечатлений у меня связано с балийским Новым годом — Ньепи. Он проходит в марте и начинается с парада Ого-Ого.

Ого-Ого — это огромные, яркие статуи, изображающие демонов и злых духов. С наступлением вечера балийцы выходят на улицы с этими фигурами, кружат их, шумят, создавая хаос — все это делается для того, чтобы отпугнуть злые силы. А уже на следующий день наступает День тишины — он длится ровно 24 часа. В это время запрещено выходить из дома, включать свет, шуметь. Весь остров будто замирает. Это удивительный опыт — когда миллионы людей одновременно замедляются и просто находятся в тишине. Для меня это стало, пожалуй, самым запоминающимся культурным событием на Бали.

Фото из архива собеседницы

— Адаптация прошла довольно мягко. Самым сложным было привыкнуть к климату — в первые недели влажность и жара давались тяжело. Но в остальном все было естественно. Люди здесь очень добрые и открытые, атмосфера спокойная, и в такой обстановке ты быстро расслабляешься и чувствуешь себя частью этого острова.

Фото из архива собеседницы

— Так как я приехала на Бали по кэмпу, жилье было включено в программу, поэтому точно ответить по стоимости жилья мне сложно. Но на острове можно найти жилье под любой бюджет.

Сначала на еду у меня уходило довольно много, потому что я боялась есть в местных варунгах [закусочные], так как наслушалась разных историй. Сейчас я начала готовить сама, и расходы значительно сократились. В целом, как и с жильем, тут можно питаться и за $5 в день, и за $20 — все зависит от твоих предпочтений.

Транспорт здесь очень доступный. Иногда дорога обходится меньше доллара, но в среднем в день я трачу около $5–6. Байк — это удобно и экономно.

— Как вас приняли местные?

— Местные приняли меня как свою буквально. Очень часто меня принимают за балийку и удивляются, когда я говорю, что я из Кыргызстана. Балийцы невероятно добрые, открытые и спокойные люди. Наверное, именно благодаря их теплому отношению мне было легко адаптироваться к новой жизни здесь.

— Какие места на Бали вам особенно полюбились?

— Я влюбилась в Убуд, полностью еще не исследовала эту часть острова, но город уже очень полюбился. Рисовые поля, храмы, водопады — все это очень красиво и вдохновляюще. Еще одно место, которое оставило яркий след — это вулкан Батур. Сам процесс подъема — это уже приключение, но когда ты оказываешься на вершине и стоишь среди облаков, встречая рассвет, то не передать словами эти ощущения.

Фото из архива собеседницы

— В другие части Индонезии я пока не успела съездить, но очень хочу. Зато побывала в других странах Юго-Восточной Азии — в Таиланде, Малайзии и Сингапуре. Пока это были короткие поездки, максимум на пару недель, поэтому прочувствовать культуру и атмосферу глубоко не удалось.

— Что вы поняли о себе, живя на Бали? Изменились ли вы как человек?

— Живя на Бали, я начала лучше слышать себя. Оказавшись в новой среде, вдали от привычного ритма, я поняла, как важно иногда замедлиться. Я научилась быть мягче — к себе, к людям, к жизни. Раньше мне казалось, что если я замедлюсь, то не успею, упущу что-то важное. Все нужно было контролировать и держать под рукой. А здесь, на Бали, я почувствовала, что можно просто отпустить — и жизнь все равно будет течь, только легче. Самое главное — я стала гибче. Здесь каждый день может быть не таким, как ты запланировал, и вместо раздражения я учусь принимать это как приключение. В какой-то степени Бали дал мне чувство свободы — внутренней и внешней.

Фото из архива собеседницы — Чего вам больше всего не хватает из дома, Кыргызстана?

— Семьи. Близких. Домашнего уюта и нашей национальной кухни. Иногда хочется проснуться от запаха маминой еды, или даже от шума племянников, которые не хотят идти в школу. Но в такие моменты я напоминаю себе, что расстояние — это не про разлуку, а про рост. А любовь не привязана к геолокации.

— Думаете остаться на Бали после учебы или вернетесь домой?

— Я пока не ставлю себе жестких рамок. Возможно, я останусь на Бали еще на какое-то время, если будут возможности для роста и проектов. Возможно, вернусь в Кыргызстан, чтобы применить все, чему научилась здесь. А может быть, поеду дальше.

— Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает учиться на Бали, но боится уехать так далеко от дома?

— Бояться — это нормально. Я тоже боялась. Но за страхами часто прячется что-то очень ценное. Если в тебе живет мечта — дай ей шанс. Ты всегда сможешь вернуться домой, но попробовав, ты уже не будешь прежним. Бали — это не просто точка на карте. Это место, где время течет иначе, и у тебя появляется возможность услышать себя по-настоящему.