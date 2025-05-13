В Кыргызстане запретят рекламу с указанием цен в иностранной валюте

Президент подписал закон о расчетах в национальной валюте — сомах. Этот нормативно-правовой акт направлен на повышение использования сома в расчетах за товары, работы и услуги на территории страны, а также на создание более эффективной инфраструктуры для безналичных платежей.

Закон вводит обязательства для всех физических и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, осуществлять расчеты исключительно в национальной валюте. Так, сделки по купле-продаже недвижимости и автотранспорта, которые подлежат обязательной государственной регистрации, теперь можно будет проводить только в сомах. Также запрещается реклама товаров и услуг с указанием цен в иностранной валюте.

Для обеспечения безналичных расчетов в национальной валюте предусмотрены новые требования для государственных и муниципальных учреждений, торгово-сервисных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Они должны обеспечить установку оборудования для приема платежей через банковские карты, электронные деньги и QR-коды национального стандарта.

Важным моментом является внедрение системы межсистемной интеграции, которая позволит различным платежным системам функционировать совместно.

Закон также устанавливает ограничения на банковские комиссии при сделках с недвижимостью, запрещая банкам взимать дополнительные сборы, кроме тех, что предусмотрены законодательством.

Кроме того, новый закон регламентирует ответственность за нарушение его положений. Например, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отказавшимся от применения соответствующих технологий для приема платежей в сомах, грозят штрафные санкции.

Закон вступает в силу через 12 месяцев после официального опубликования. Кабинету министров и Национальному банку поручено привести свои нормативные акты в соответствие с новым законодательством.