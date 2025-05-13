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Общество

Турция выдала Узбекистану религиозного блогера Мубашшира Ахмада

Турецкие власти депортировали в Узбекистан радикального религиозного блогера и основателя портала Azon Global Алишера Турсунова, известного также как Мубашшир Ахмад. Об этом сообщает Telegram-канал @politik_ca.

В Узбекистане его обвиняют по статье 244−2 части 1 УК — участие в религиозных экстремистских организациях, что может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 8 мая Алишер Турсунов был задержан в своем доме в районе Башакшехир в Стамбуле. После допроса с адвокатами его перевели в миграционный центр в Эдирне. 11 мая его вернули в Стамбул, а вскоре после этого — тайно депортировали в Узбекистан.

Его адвокат Иброхим Эргин отмечает, что турецкая сторона обошла правовую систему и незаконно экстрадировала его подзащитного. «Система миграции в Турции сегодня не вызывает доверия. Период самовольных и незаконных депортаций начался», — добавил он.

Ранее Алишер Турсунов преподавал в Ташкентском исламском университете, писал статьи, сотрудничал с Управлением мусульман Узбекистана. После разногласий с властями его отстранили от должности, а в 2021 году его портал Azon оказался под давлением: суд оштрафовал редакцию, а все проекты Турсунова в Узбекистане с 2023-го были приостановлены. В феврале 2025 года МВД Узбекистана объявило его в розыск.

Отмечается, что Турция — подписант международных соглашений, запрещающих выдачу лиц, которым грозит преследование по религиозным мотивам.

На момент публикации местонахождение Турсунова в Узбекистане неизвестно. Его сторонники и правозащитники опасаются за его безопасность.

из интернета
Фото из интернета. Алишер Турсунов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328824/
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