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Общество

Кабмин утвердил новый порядок аренды общественных пляжей на Иссык-Куле

Кабинет министров утвердил новый порядок аренды земельных участков для создания общественных и муниципальных пляжей в парково-пляжной зоне Иссык-Куля. Это решение стало частью стратегии по развитию устойчивого туризма в одном из самых популярных курортных регионов страны.

Земельные участки для общественных пляжей будут предоставляться в аренду, а процесс получения этих участков будет упорядочен и стандартизирован.

Новый порядок предусматривает создание единого реестра пляжных зон, который будет готов к 2025 году. Кроме того, в течение месяца будет разработан порядок определения стоимости аренды и заключения договоров на использование земель.

Ранее существовавшие постановления, касающиеся распределения земельных участков в курортной зоне Иссык-Куля, теперь утрачивают силу. Вместо них будет введен единый стандарт аренды, который будет действовать для всех новых проектов по созданию общественных и муниципальных пляжей. Это обеспечит прозрачность и ускорит процесс оформления арендных договоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328821/
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