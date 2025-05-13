Новый закон в Кыргызстане: как будет защищена ваша финансовая безопасность?

В Кыргызстане вступают в силу важные изменения, направленные на повышение безопасности граждан в финансовом секторе. Новый законопроект, который будет регулировать борьбу с мошенничеством в банках, микрофинансовых организациях и платежных системах, ставит перед собой цель защитить клиентов от мошенников и повысить уровень доверия к финансовым организациям.

Что изменится для граждан?

Антифрод-системы в микрофинансовых организациях и банках

Все финансовые учреждения, включая банки и микрофинансовые организации, будут обязаны внедрить эффективные антифрод-системы. Эти системы помогут оперативно выявлять подозрительные действия и блокировать их, защищая ваши средства.

Все финансовые учреждения, включая банки и микрофинансовые организации, будут обязаны внедрить эффективные антифрод-системы. Эти системы помогут оперативно выявлять подозрительные действия и блокировать их, защищая ваши средства. Приостановка операций при подозрении на мошенничество

Если банк или платежная система заподозрят мошенничество с вашим счетом, они смогут приостановить операции на срок до 30 дней. Важно, что в случае такого приостановления вы будете немедленно уведомлены о причине и возможных рисках. Это дополнительно гарантирует защиту ваших средств от хищений.

Если банк или платежная система заподозрят мошенничество с вашим счетом, они смогут приостановить операции на срок до 30 дней. Важно, что в случае такого приостановления вы будете немедленно уведомлены о причине и возможных рисках. Это дополнительно гарантирует защиту ваших средств от хищений. Защита пользователей платежных систем

Внесенные изменения касаются не только банков и микрофинансовых организаций, но и компаний, работающих с платежными системами. Все такие организации теперь обязаны внедрить системы защиты от мошенничества, обеспечивая более безопасные транзакции и переводы.

Внесенные изменения касаются не только банков и микрофинансовых организаций, но и компаний, работающих с платежными системами. Все такие организации теперь обязаны внедрить системы защиты от мошенничества, обеспечивая более безопасные транзакции и переводы. Контроль со стороны Национального банка

Для повышения эффективности работы антифрод-систем Национальный банк будет проводить строгий контроль за их функционированием. Это повысит доверие граждан к финансовым учреждениям и гарантирует соблюдение всех стандартов безопасности.

Закон подписан президентом и уже вступил в силу, а у Национального банка теперь есть шесть месяцев на приведение своих нормативных актов в соответствие с новыми требованиями.