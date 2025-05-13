Банковские депозиты граждан Кыргызстана превысили 605 миллиардов сомов

В банках Кыргызстана накопилось более 605 миллиардов сомов на депозитах граждан. Об этом сообщили в Агентстве по защите депозитов.

«Объем депозитов в банках растет ежегодно на 30-40 процентов. Это сигнализирует о стабильности финансового сектора и экономическом росте страны. В последние три года наблюдается стабильный рост доверия к банковской системе и граждане все чаще предпочитают хранить свои сбережения в банках», — говорится в сообщении.

Для сравнения: накопленные гражданами средства эквивалентны более 25 годовых бюджетов Бишкека, который в 2025 составил 23,6 миллиарда сомов.